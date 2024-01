Hospital de Penafiel diz que idosa que morreu nas urgências estava em "fim de vida"

O tempo médio de espera para doentes com pulseira amarela é superior a cinco horas. Para doentes urgentes ascende a mais de duas horas.

Às 12h30 já se encontravam mais de 50 doentes na urgência do Hospital Padre Américo, de acordo com a informação prestada à Lusa pelo comandante Alexandre Pinto dos Bombeiros de Baião.A urgência do Hospital Padre Américo é a única com capacidade médico-cirúrgica do centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que inclui também o Hospital de São Gonçalo, em Amarante, onde funciona uma urgência básica.Num pedido de esclarecimento, o hospital disse aoque "a doente referida nas notícias deu entrada no Serviço de Urgência Médico Cirúrgica do CHTS às 19h16h, foi submetida a triagem de Manchester às 19h19h e triada com prioridade laranja. Às 20h06, após avaliação clínica foi registado o óbito".A mesma fonte afirmou tratar-se de "uma doente em fim de vida e sem critérios clínicos para qualquer manobra invasiva de reanimação"."O serviço encontra-se sob enorme pressão, tendo o número de internados no Serviço de Urgência atingido esta manhã os 85 doentes. Tais circunstâncias dificultam muito o funcionamento do serviço, não só pela sobrecarga de trabalho, mas pelas limitações de espaço que condicionam o normal funcionamento. No entanto, é de ressalvar que, neste caso em particular, as ações tomadas teriam sido as mesmas em circunstâncias diferentes", concluiu. Segundo a Ordem dos Enfermeiros, a urgência do hospital enfrenta uma "situação caótica" com dezenas de doentes. "A