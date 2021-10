Hospital falha envio de diagnóstico de doente com cancro em Viseu

Susana Gomes foi diagnosticada com cancro no colo do útero em fase muito avançado porque, denuncia, o Serviço Nacional de Saúde falhou. A história de sofrimento que atirou a mulher, de 44 anos, para a condição de pré-menopausa poderia ter sido diferente se o Hospital de Viseu tivesse comunicado à paciente o resultado de uma citologia, realizada em agosto de 2019 e que já dava sinais de que algo não estava bem.Leia a