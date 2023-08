Hospital retém recém-nascida por suspeitas de consumo de canábis por parte da mãe

Casal diz que planeia processar o hospital e a responsável do departamento de pediatria.

Uma bebé recém-nascida de um casal brasileiro ficou retida durante cinco dias no Hospital de Cascais por suspeitas de a mãe ser utilizadora de canábis, avança o Jornal de Notícias.A criança nasceu a 10 de agosto e, num vídeo publicado na rede social Instagram, o casal relata que no dia seguinte, os médicos requereram que a mãe fosse submetida a um exame toxicológico por ter sido utilizadora de canábis antes da gravidez.Os resultados atestaram a ausência de substâncias ilícitas, no entanto, no dia 12 de agosto, a GNR, acompanhada pela CPCJ, pediu que fosse realizado um novo exame.A CPCJ permitiu que a bebé fosse levada para casa com os pais no dia 14, contudo, serão monitorizados até fevereiro de 2024.O casal "diz que planeia processar o hospital e a responsável do departamento de pediatria, que alegadamente terá chamado a Comissão de Proteção de Menores, mas não tem recursos financeiros para recorrer a um advogado", refere o JN.Fonte do hospital garantiu ao jornal que a situação está a ser acompanhada pelas entidades competentes e que "os médicos atuaram de forma totalmente criteriosa, responsável e humanizada".