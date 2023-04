Hospitalizado professor em greve de fome pela defesa da escola pública

Ao final de cinco dias a saúde de Luís Braga começa a debilitar-se.

O professor Luís Braga teve de ir, esta madrugada de domingo, ao hospital depois de se sentir mal na sequência da greve de fome pela defesa da escola pública. Desde que iniciou a sua luta, numa autocaravana em frente à escola de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, onde lecciona, são muitas as manifestações de apoio de colegas que se deslocam ao local para dizer que estão com ele.



Este sábado o coordenador do STOP mostrou solidariedade para com o professor de Viana do Castelo. Ao final de cinco dias de greve de fome a saúde de Luís Braga começa a debilitar-se. Esta madrugada foi assistido na autocaravana e levado para o Hospital de Viana do Castelo.