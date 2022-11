Hotel de luxo da Seleção portuguesa no Qatar tem camelos ao lado

Novinho em folha, como quase tudo no Qatar, o hotel Al Samriya abre as portas à seleção portuguesa na próxima sexta-feira. Fica a 30 km de Doha, já no deserto, garantindo tranquilidade e resguardo. A segurança é máxima. O hotel de 5 estrelas, com 62 quartos e 26 villas, vai ser, em exclusivo, a casa de Portugal. Tem spa, piscinas e zona de lazer.Saiba mais no Correio da Manhã