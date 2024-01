Houthis atacam navio dos EUA na costa do Iémen

Agência de Comércio Marítimo apela a que os navios transitem com cuidado.





A embarcação não sofreu danos.



Os Houthis voltaram a atacar, esta segunda-feira, com um míssil, um navio dos Estados Unidos da América, informa a Reuters.A embarcação não sofreu danos. O ataque tinha sido reportado inicialmente pela agência de Operações de Comércio Marítimo no Reino Unido (UKMTO). Mais tarde, através do X (antigo twitter), as Forças Armadas dos EUA confirmaram que a embarcação tinha bandeira norte-americana.

A entidade ligada à Marinha britânica indicou que o "incidente" ocorreu a cerca de 95 milhas náuticas a sudeste da cidade iemenita de Áden, acrescentando que "o capitão relatou que o lado bombordo do navio foi atingido por um míssil".

"As autoridades estão a investigar. Os navios são aconselhados a navegar com cautela e a informar qualquer atividade suspeita às UKMTO, que faz parte da Marinha Real", sublinhou a entidade na rede social X.

O incidente ocorre após os bombardeamentos realizados na sexta-feira pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido no Iémen, que provocaram cinco mortos, no âmbito da resposta dos dois países ocidentais aos ataques dos rebeldes Huthis contra navios no Mar Vermelho.

Os rebeldes Huthis afirmaram, posteriormente, que "todos os interesses" dos Estados Unidos e do Reino Unido "tornaram-se objetivos legítimos", ao mesmo tempo que reiteraram que continuarão os seus ataques contra navios israelitas ou aqueles que se dirigem aos portos israelitas", referindo-se nomeadamente aos aliados de Israel.

Os Huthis, apoiados pelo Irão, controlam a capital do Iémen, Sana, e outras áreas no norte e oeste do país desde 2015.

O grupo respondeu à ofensiva militar israelita contra a Faixa de Gaza, que teve início em 07 de outubro, atacando navios com alguma ligação a Israel. Os Huthis realizaram mais de 25 ataques até ao momento, incluindo o sequestro do navio 'Galaxy Leader'.