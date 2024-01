Houthis reivindicam ataque a "petroleiro britânico" no Golfo de Aden. Navio incendiou-se

Navio "atingido em cheio", adiantam os rebeldes do Iémen.

Os rebeldes Houthis do Iémen afirmaram esta sexta-feira ter atacado um petroleiro britânico que "se incendiou" no Golfo de Aden.

Num comunicado, os Houthis indicaram ter disparado "mísseis" contra um "petroleiro britânico, o Marlin Luanda", precisando que o navio, "atingido em cheio, incendiou-se".

A empresa privada de riscos marítimos Ambrey tinha anteriormente informado que um navio mercante fora atingido na mesma zona, ao largo do Iémen, registando um incêndio a bordo, mas não se sabia até ao momento se se tratava do mesmo incidente.



Segundo a BBC, o "incidente aconteceu a 60 milhas náuticas no sudeste de Aden" e foram enviados meios militares para prestar auxílio e controlar o incêndio. O porta-voz militar Houthi, Yaha Sarea, revelou que o grupo usou "uma série de mísseis navais apropriados" e que o ataque foi "direto".