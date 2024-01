Houthis reivindicam ataque contra navio militar dos EUA no Golfo de Aden

"As forças armadas do Iémen continuam a retaliar qualquer agressão americana ou britânica contra o nosso país", afirmou o porta-voz dos rebeldes

Os Houthis reivindicaram, esta segunda-feira, a autoria de um ataque contra um navio militar dos EUA no Golfo de Aden.

A informação foi avançada por um porta-voz do grupo.

"As forças armadas do Iémen continuam a retaliar qualquer agressão americana ou britânica contra o nosso país, atacando todas as fontes de ameaça no Mar Vermelho", afirmou, citado pelo jornal britânico

The Guardian