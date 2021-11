Icebergue com 4000 quilos enviado para a COP26 em Glasgow

O grupo de cientistas e ativistas Arctic Basecamp enviou para Glasgow, na Escócia, um icebergue com 4000 quilos, para recordar os líderes presentes na 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) da importância do gelo do Ártico para o clima global.