Identificados em Portugal 13 casos de Covid-19 da variante da África do Sul

Casos foram identificados entre jogadores do Belensenses SAD, sendo que um dos casos positivos terá feito uma viagem recente à África do Sul.

Foram identificados em Portugal 13 casos de Covid-19 da variante Ómicron, da África do Sul. Os casos foram identificados entre jogadores do Belensenses SAD, sendo que um dos casos positivos terá feito uma viagem recente à África do Sul, de acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge.