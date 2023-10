Identificados os dois portugueses entre as vítimas mortais de acidente de autocarro em Veneza

Acidente vitimou fatalmente um total de 21 pessoas.

As autoridades italianas confirmaram oficialmente, esta quinta-feira, a morte de dois cidadãos portugueses, na sequência do acidente de autocarro de terça-feira à noite na região de Veneza , no nordeste de Itália.Esta quarta-feira, o Governo confirmou a morte de dois cidadãos portugueses e um ferido na tragédia que vitimou fatalmente um total de 21 pessoas. Há pelo menos 15 feridos, nenhum deles de nacionalidade portuguesa, de acordo com as mais recentes informações das autoridades italianas.

O MNE acompanha a situação, através da Embaixada de Portugal em Roma, estando já em contacto com os familiares do casal falecido.

O CM apurou que Gualter Carvalhido Maio e Maria Fernanda Arnaud Maciel, vítimas portuguesas de 58 e 56 anos, eram namorados. Estavam em Itália em turismo.