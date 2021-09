Idosa atropelada por autocarro ao atravessar passadeira em Famalicão

Foi transportada ao hospital com ferimentos considerados ligeiros.

Uma idosa foi atropelada quando estava numa passadeira na Rua Barão da Trovisqueira, na cidade de Vila Nova de Famalicão.A mulher, com cerca de 80 anos, foi colhida por um autocarro às 14h20 e foi socorrida pelas duas corporações de bombeiros da cidade.Foi transportada ao hospital de Famalicão com ferimentos considerados ligeiros.A PSP foi chamada ao local para tomar conta do caso.