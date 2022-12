Idosa de 81 anos constituída arguida por achar telemóvel no Aeroporto da Madeira

Suspeita explicou às autoridades que "pretendia entregar o telemóvel numa esquadra da PSP".

A PSP, de serviço no Aeroporto de Lisboa, apreendeu um telemóvel de valor superior a 600 euros a uma idosa de 81 anos, que tinha ficado esquecido no Aeroporto da Madeira, esta terça-feira.

A proprietária do telemóvel, "em comportamento descuidado" no Aeroporto da Madeira tinha deixado o equipamento junto à porta de embarque com destino a Lisboa e através das Divisões Aeroportuárias da PSP foi possível identificar que "a lesada e suspeita estavam no mesmo voo" e "conseguiu-se chegar a ambas e apreender o artigo", pode ler-se em comunicado.





A idosa foi constituída arguida e sujeita a Termo de Identidade e Residência.



A proprietária do telemóvel, que recuperou o seu bem, foi informada dos prazos legais para eventualmente desejar procedimento criminal.