Idosa de 89 anos espera 22 horas para ser atendida no Hospital Garcia de Orta em Almada

Unidade hospitalar não tem vaga para o internamento.

Uma idosa de 89 anos está à espera há mais de 22 horas para ser atendida no Hospital Garcia de Orta, em Almada.Ao que oapurou, a unidade hospitalar não tem vaga para o internamento e, por isso, a mulher está numa cama no interior das urgências a aguardar pela sua vez. Os familiares referiram que a utente se queixava de muitas dores no corpo.No hospital Garcia de Orta, havia às 15h00, desta terça-feira, cerca de 50 doentes urgentes por atender, com tempos estimados de espera de duas horas, superiores aos recomendados pelas autoridades de saúde.