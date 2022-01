Idosa defende-se de ladrões com suporte de fita cola durante assalto a ourivesaria na Amadora

A arma de fogo usada durante o assalto não passava de uma réplica.

Dois homens armados assaltaram esta terça-feira de manhã uma ourivesaria na Rua de Goa, na Damaia, Amadora.O alerta foi dado pelas 11h30.Segundo apurou ojunto de fonte policial, a arma de fogo usada durante o assalto não passava de uma réplica.No interior do espaço encontrava-se uma idosa de 84 anos a trabalhar e que acabou por ser agredida, mesmo enquanto se tentava defender dos homens.De acordo com a mesma fonte, os assaltantes deslocaram-se num carro roubado e terão levado centenas de milhares de euros em joias. Estão em fuga.A PSP da Damaia esteve no local.