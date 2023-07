Idosa desaparecida após sair a pé do hospital São Francisco Xavier

Maria Luísa Pires Fernandes, de 67 anos, foi vista pela última vez na noite de terça-feira.

Maria Luísa Pires Fernandes, de 67 anos, está desaparecida desde a noite de terça-feira, depois de sair sozinha, a pé, do hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a senhora deu entrada naquela unidade hospitalar pelas 12h00 de dia 10 de julho pelo próprios meios, uma vez que se "tinha sentido mal". Foi assistida e recebeu alta médica pelas 20h30 de dia 11, abandonando o hospital também pelos próprios meios. Não tinha qualquer familiar à espera e desconhece-se que caminho tomou para regressar a casa, no Bairro da Boavista.





Não havia qualquer dado sobre problemas mentais, apenas uma referência a "princípio de demência" feita pela família. Um irmão fez a participação do desaparecimento no dia seguinte, tendo a foto da mulher desaparecida sido difundida pelas esquadras da cidade, com o objetivo de a localizar, o que ainda não aconteceu.

A filha contou ao Correio da Manhã que a mãe "não tinha pertences com ela e saiu sem óculos", sendo que "não consegue ver bem".



"Não sabemos se foi para o autocarro ou em direção a Monsanto. Fomos ver dela em várias zonas de Lisboa. Falámos com os enfermeiros e os polícias e não descobrimos nada", acrescenta.