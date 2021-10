Idoso agredido e escravizado pelo filho de 29 anos que sustentava

Um idoso de 78 anos foi agredido e obrigado pelo filho a trabalhar para o sustentar, uma vez que o dinheiro da reforma já não era suficiente para suportar todas as despesas.O homem, de 29 anos, foi ontem preso pela GNR na casa onde vivia com o progenitor, em Ribamar, no concelho da Lourinhã, e está indiciado por crimes de violência doméstica – tanto física, como psicológica e até financeira. Segundo oapurou, o detido obrigava o pai a dar-lhe dinheiro da reforma. Mas como o montante não chegava para todas as despesas e apesar da idade avançada, o idoso arranjou um emprego em ‘part-time’ para poder suportar as despesas da casa, bem como as exigências do filho, que não tinha qualquer atividade profissional conhecida.

O homem já tem antecedentes criminais por violência doméstica sobre uma namorada, ofensas à integridade física e furto qualificado, tendo cumprido pena de prisão por este crime. O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa procedeu à detenção. O agressor será esta quarta-feira presente no Tribunal de Sintra para primeiro interrogatório.