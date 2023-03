Idoso agride ex-mulher com banco na cabeça, pega fogo à casa e entrega-se à PSP

Homem achava que tinha matado a mulher, quando foi à PSP.

A PSP deteve um idoso de 94 anos que incendiou a habitação depois de ter agredido a antiga esposa, de 84 anos, - com quem vivia - com um banco na cabeça, pelas 4h00 deste domingo, na Parede, em Cascais. Quando foi às autoridades comunicar o sucedido, o homem achava que tinha matado a mulher.

A mulher - que ficou inanimada depois de ser agredida - foi salva graças à rápida intervenção da PSP, que quando foram ao local, retiraram a idosa da habitação. Quando os bombeiros chegaram a agredida encontrava-se inanimada, mas foi possível reverter essa condição.

A idosa, com um golpe profundo na cabeça e queimaduras de segundo grau, foi levada para o Hospital de Cascais, onde não corre perigo de vida. O casal está separado há mais de uma década, mas vive no mesmo local - o idoso mora no anexo da habitação.

O incêndio foi extinto, tendo danificado várias divisões da casa, que ficou inabitável.