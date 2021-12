Idoso colhido mortalmente por comboio em Barroselas, Viana do Castelo

Vítima seguia a caminhar pela linha no momento do desastre.

Um homem de 85 anos morreu este sábado colhido por um comboio junto à estação de Barroselas, Viana do Castelo.O acidente aconteceu cerca das 09h50, junto à antiga passagem de nível de Barroselas. O idoso seguia a caminhar pela linha no momento do desastre.A circulação na linha do Minho foi retomada às 11h38 após duas horas de interrupção.