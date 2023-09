Idoso confessa que asfixiou companheira até à morte com um cinto no Montijo

Homicida foi detido pela GNR. Casal tinha dois filhos.

Jeremias, de 89 anos, foi detido, esta segunda-feira, pela GNR, por asfixiar a mulher, de 87, com um cinto, até à morte, em Alto do Estanqueiro, no Montijo. O homem confessou o crime.O cenário de violência doméstica durava há vários anos. Osabe que o homicida já tinha ameaçado, anteriormente e por várias vezes, que matava a companheira.O casal tinha dois filhos.A Polícia Judiciária foi acionada.