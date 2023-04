Idoso de 80 anos escapava de lar, viajava por Itália e tinha esquema para não pagar portagens

Homem usou esquema durante dois anos. Agora tem de pagar uma indemnização de quatro mil euros.

Mario, de 80 anos, que vive num lar em Fiuggi, Itália, escapava durante a noite e visitava outras cidades utilizando a autoestrada, mas nunca pagou portagens. Agora, o Ministério Público acusa-o de insolvência culposa e quer que o homem pague uma indemnização de quatro mil euros.Segundo o Corriere della Sera, Mario usou um esquema durante dois anos, entre 2020 e 2022, em mais de 100 viagens, para conseguir usar as autoestradas sem nunca ter de pagar portagens. O homem aproximava o seu Fiat Punto do carro à sua frente e assim que a cancela abria, Mario acelerava para conseguir passar também. À saída fazia a mesma coisa.Ainda que o homem conseguisse passar sem pagar, as câmaras das cabines de portagem filmaram todas as entradas e saídas e permitiram que as autoridades identificassem o dono do automóvel."À noite estava aborrecido", explicou ao seu advogado, segundo o Corriere della Sera. "Não paguei porque a autoestrada é um serviço público, eles não podem exigir uma portagem. Para não mencionar que as tarifas são demasiado elevadas para o serviço que oferecem", justificou.O advogado explicou que pagando a indemnização de quatro mil euros evitaria a acusação do Ministério Público de insolvência culposa, ao que o homem respondeu que não queria pagar.