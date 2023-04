Idoso de 80 anos morre atingido por carro durante manutenção mecânica em casa em Arouca

Alerta foi dado por volta das 18h00.

Um idoso, de 80 anos, morreu, esta tarde de quinta-feira, depois de ser colhido pelo próprio carro, em casa, durante uma manutenção mecânica, em Arouca. Ao que tudo indica, a vítima foi atingida durante a queda da viatura.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente com uma viatura, num domicílio, na rua do Caminho das Alminhas, em Escariz. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a ambulância de suporte de imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foram acionadas.Uma equipa de psicólogos do INEM foi mobilizada para prestar apoio aos familiares da vítima mortal. A GNR investiga.