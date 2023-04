Idoso de 80 anos morre em colisão entre dois carros na EN 229 em Sátão

Estrada esteve cortada ao trânsito.

Um morto e um ferido grave é o resultado de uma colisão frontal, na estrada nacional 229 (EN 229), junto à localidade do Avelal, em Sátão. A vítima mortal trata-se de um idoso de 80 anos.

"Foi uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras e provocou a morte de um homem de 80 anos", referiu à agência Lusa o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Sátão.

Bruno Veiga adiantou que "a vítima mortal estava encarcerada e sozinha no carro" e o ferido, "em estado grave, de 72, 73 anos, também estava sozinho e foi transportada para o Hospital de Viseu".

"A colisão ocorreu na EN 229, junto à entrada do Avelal, e a estrada encontra-se cortada ao trânsito", acrescentou Bruno Veiga, indicando, à agência Lusa, que ambos os intervenientes no acidente são residentes no concelho de Sátão, distrito de Viseu.

De acordo com o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, o alerta foi dado às 17h30 e para o local foram mobilizados 19 operacionais, apoiados por oito veículos dos Bombeiros Voluntários de Sátão, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



A estrada esteve cortada ao trânsito desde o alerta, mas voltou a ser reaberta cerca das 20h00.