Idoso encontrado depois de dois dias desaparecido em Santa Maria da Feira

Familiares fizeram apelo nas redes sociais.

Um homem, de 78 anos, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira, após ter sido dado como desaparecido há dois dias, em Santa Maria da Feira.O idoso esteve dois dias e duas noites, numa zona arborizada, para onde tinha sofrido uma queda, junto à rua francisco Henriques Costa. Não conseguiu pedir ajuda e ficou no local até ser encontrado, por um morador local, durante as buscas que estavam a ser realizadas pela GNR, apoiadas pelos familiares e amigos.O homem aparenta estar bem de saúde mas foi levado, pelos bombeiros da Arrifana, como medida de precaução, para o hospital de Santa Maria da Feira.Os familiares recorreram às redes sociais para pedir ajuda na localização do idoso.