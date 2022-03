Idoso mata cadela com moca

Uma cadela com 27 meses foi morta à pancada, com uma moca, quando estava solta na rua, por um homem de 80 anos, em Portela do Outeiro, Leiria. O caso ocorreu em 2019 e o homem foi recentemente julgado por um crime de maus-tratos a animais de companhia e condenado a uma pena de multa no valor de 630 euros.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã