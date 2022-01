Idoso mata mulher para a calar: "Ainda achei que tinha tempo para a salvar”

Quando foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, António Teixeira, de 80 anos, confessou que matou a mulher, Beatriz Cadinha, de 78, mas que o seu objetivo era apenas deixar de ouvir a sua voz “estridente” a chamá-lo. “Sabia o que me fazia ao gritar-me. Eu não gostava disso. Apertei-lhe o pescoço, sim, não para a matar, mas para a calar. Enquanto fazia isso ela juntou as mãos e pediu-me perdão. Ainda achei que tinha tempo para a salvar”, disse ao juiz.Saiba mais no Correio da Manhã