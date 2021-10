Idoso morre a pescar ao cair de escarpa durante férias em Porto Covo

Um homem de 77 anos morreu quando pescava na zona da praia do Cerro da águia, em Porto Covo, Sines, depois de cair de uma escarpa.

Segundo o

apurou, a vítima estava a passar férias na zona e saiu de casa pelas 17h00 de segunda-feira, mas não voltou como era esperado. A mulher acabou por dar o alerta às autoridades na madrugada desta terça-feira e a Polícia Marítima iniciou logo buscas, com o apoio dos bombeiros.

O corpo do homem acabou por ser encontrado na linha de água, já sem vida, e foi levado para a morgue do hospital do Litoral Alentejano para ser autopsiado