Idoso morre em acidente com trator em Sever de Vouga

Trator despistou-se e acabou por capotar.

Um homem, de 86 anos, morreu sexta-feira após um despiste, seguido de capotamento, de um trator na localidade de Cortez, em Talhadas, Sever do Vouga.O alerta foi dado às 20h02 e o óbito foi declarado no local.No local estiveram os Bombeiros de Sever do Vouga.