Idoso que matou ex-companheira com dois tiros de caçadeira em Ovar condenado a 17 anos de prisão

Manuel Rodrigues foi condenado a uma pena de prisão de 17 anos, esta manhã de sexta, pelo tribunal de Aveiro, por ter matado a ex-companheira, em Ovar, com dois tiros de caçadeira. O coletivo de juízes considerou que a maioria dos factos constantes na acusação pública ficaram provados. O arguido foi, por isso, condenado pelo crime de homicídio qualificado. No entanto, Manuel Rodrigues foi absolvido dos crimes de violência doméstica e de detenção de arma proibida, de que também estava acusado. Terá ainda de pagar uma indemnização de 85 mil euros ao filho da vítima.

O caso aconteceu, em Julho de 2020, na avenida 29 Março, junto a uma associação mutualista Santa Maria, em Esmoriz, onde Arminda Monteiro, de 52 anos, trabalhava como cobradora de quotas. Foi nesse local que um homem, de 80 anos, matou a ex-companheira com dois tiros de caçadeira, à queima-roupa, o segundo quando a vítima já estava no chão.



Segundo a acusação, depois de uma relação de 15 anos, o casal estava separado há cerca de dois meses. os conflitos provocados pelos ciúmes do arguido começaram a ser frequentes, até que a vítima decidiu terminar a relação. Manuel Rodrigues não aceitou a separação e esperou que a ex-companheiro chegasse ao local de trabalho. Confrontou a vítima e acabou por disparar dois tiros fatais de caçadeira. "Fui ter com ela para lhe mostrar a caçadeira e perguntar-lhe se tinha serrado os canos da arma. A arma disparou duas vezes por acidente, não sei o que aconteceu", explicou o arguido ao coletivo de juízes.Um bombeiro que estava no edifício da Associação Mutualista, por cima da caixa multibanco, a dar uma formação em primeiros socorros, ouviu os disparos e socorreu a vítima com manobras de reanimação.

A mulher sofreu uma paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local pela equipa da VMER de Santa Maria da Feira. Manuel Rodrigues foi detido pela GNR de Esmoriz e entregue à polícia judiciária de Aveiro.