Igreja abre centro comercial de luxo no coração do Vaticano

A abertura do centro comercial de luxo Vatican Mall, num edifício que pertence à Santa Sé, a poucos metros da Praça de S. Pedro, no Vaticano, está a causar polémica. "Vai sentir-se no centro do Mundo", anunciam os promotores, que prometem uma "experiência memorável de compras" num edifício com "arquitetura moderna", numa excitante combinação de "corpo e alma". O centro comercial abre este mês, com 50 lojas das melhores marcas de roupa, calçado, joalharia, cosmética, para além de restaurantes. Os clientes de países extracomunitários não pagam taxas.