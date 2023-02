Igreja de Inglaterra vota a favor das bênçãos a casais do mesmo sexo

Sínodo concordou que a igreja deveria pedir desculpa pelos danos que causou ao povo LGBTQ+.

O Sínodo Geral da Igreja de Inglaterra votou, esta quinta-feira, a favor de oferecer bênçãos a casais do mesmo sexo, em uniões civis e casamentos. A decisão foi anunciada no Church House em Westminster, no Reino Unido, depois de um debate de quase oito horas, durante dois dias, numa reunião do chamado 'parlamento da igreja'.Para além de apoiar a proposta de bênçãos, o Sínodo concordou que a igreja deveria pedir desculpa pelos danos que causou ao povo LGBTQ+, segundo o portal de notícia Bloomberg e pôs também em hipótese uma revisão da proibição do clero entrar em casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo e uma regra de celibato para o clero, em relações entre pessoas do mesmo sexo.A decisão desta quinta-feira não muda a posição sobre o casamento gay e os casais do mesmo sexo continuam a ser incapazes de casar na igreja.