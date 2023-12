IL apresenta potestativo para ouvir Marta Temido sobre caso das gémeas após chumbo do pedido de audição

Rui Rocha informa ainda que a IL vai apresentar um conjunto de perguntas para o atual ministro da saúde, Manuel Pizarro.

A Iniciativa Liberal quer obrigar a ex-ministra da saúde, Marta Temido, a ir ao Parlamento. Rui Rocha anunciou aoque o partido vai fazer um pedido potestativo para a audição a antiga governante, depois de o PS ter votado contra O presidente da IL disse ainda que vai apresentar um conjunto de perguntas para o atual ministro da saúde, Manuel Pizarro antes de ser ouvido no Parlamento, o que vai acontecer ainda este mês.O caso remonta a 2019, quando as meninas, que sofrem de Atrofia Muscular Espinhal, foram tratadas com o medicamento Zolgensma, com custo superior a quatro milhões de euros.

"Nós temos de esclarecer se houve aqui algum tipo de favorecimento ou não e, se tiver havido favorecimento, temos de saber quem é que promoveu esse favorecimento", afirmou o presidente da IL à margem da comissão de Saúde.

Rui Rocha sublinhou que a Iniciativa Liberal foi "o único partido que apresentou um requerimento no sentido de fazer essa descoberta da verdade no local próprio sem prejuízo de outras sedes".

O líder da IL considera que é o parlamento que tem direito a saber como é que foi conduzida esta matéria e, como tal, pretende ouvir o ex-secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales e a ex-ministra da Saúde Marta Temido "precisamente para esclarecer" este assunto.