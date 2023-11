IL pede audição urgente de Marta Temido devido ao alegado favorecimento de gémeas no Hospital Santa Maria

Partido diz país pode estar perante "um gravíssimo abuso de poder".

A Iniciativa Liberal (IL) anunciou esta terça-feira um pedido de audição urgente da ex-ministra da Saúde, Marta Temido, devido ao alegado favorecimento de duas gémeas, que sofrem de Atrofia Muscular Espinhal, no acesso ao tratamento com o medicamento Zolgensma. O caso remonta a 2019 e foi noticiado pela TVI/CNN Internacional.O partido quer ainda ouvir na Comissão de Saúde o ex-Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte EPE, Daniel Ferro e da atual Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Ana Paula Martins."É determinante, em nosso entender, que a Comissão de Saúde seja esclarecida se será, de facto, possível que o acesso a tratamentos no Serviço Nacional de Saúde possa efetivamente ser condicionado por interferências políticas superiores em detrimento das avaliações clínicas, e com desconhecimento das Administrações Hospitalares", lê-se no comunicado a que oteve acesso.Para a IL, se forem confirmadas as suspeitas acerca da então ministra da Saúde e do então secretário de Estado da Saúde, o País estará perante mais "um gravíssimo abuso de poder do Governo socialista sobre as instituições".