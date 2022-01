Imagem do Google Maps ajuda a deter chefe da máfia italiana em fuga há mais de 20 anos

Gioacchino Gammino, de 61 anos, um assassino condenado entre os mais procurados de Itália, foi detido em Galapagar.





Gioacchino Gammino, de 61 anos, um assassino condenado entre os mais procurados de Itália, foi detido em Galapagar, uma cidade perto de Madrid. Ao longo dos anos o fugitivo casou-se, mudou de nome para Manuel, trabalhava como chef e era dono de uma loja de frutas e vegetais, avançou o The Guardian. A polícia italiana realizou várias investigações e foi imitido um mandado de prisão europeu em 2014. Gioacchino foi finalmente localizado em Espanha, mas foi através do Google Maps que foi possível obter a localização exata.



A loja e o restaurante estão fechados, mas a polícia encontrou uma foto de Gammino, vestido com o traje de chef, numa página do Facebook ainda existente da 'La Cocina de Manu', um restaurante próximo da loja. O chefe da máfia italiana foi identificado

pela cicatriz no lado esquerdo do queixo.



Depois de 20 anos escondido, Gammino achava que tinha conseguido cortar todos os laços com a Sicília. Ao ser preso, ele disse à polícia: "Como é que me encontraram? Eu nem liguei à minha família durante 10 anos!".



Gammino era procurado por homicídio e vários outros crimes relacionados à máfia. Foi detido pela segunda vez em Barcelona em 1998 e cumpria pena de prisão perpétua na prisão de Rebibbia, em Roma, quando, em 2002, conseguiu escapar durante a realização de um filme na prisão.

