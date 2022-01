Imagens impressionantes mostram ruas transformadas em rios no nordeste do Brasil

As chuvas torrenciais que caíram na quinta-feira em Imperatriz, no estado do Maranhão, no nordeste do Brasil, transformaram ruas em rios e deixaram centenas de pessoas desalojadas. Na semana passada, as cheias no estado da Baía, a sul do Maranhão, mataram pelo menos 20 pessoas e deixaram 19 mil desalojadas.