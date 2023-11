Assembleia-Geral do FC Porto cancelada devido a novos confrontos

André Villas-Boas disse que a reunião deveria ser reagendada.

A Assembleia-Geral (AG) do FC Porto teve de ser cancelada e reagendada para 20 de novembro, na sequência de agressões entre sócios do clube, esta noite de segunda-feira. A reunião magna passou para o Pavilhão Dragão Arena e começou às 22h30, devido à afluência de sócios superior à capacidade do auditório inicialmente escolhido. No decurso, a discussão chegou a ser interrompida devido a confrontos violentos entre os presentes.









Antes do início, André Villas-Boas disse, junto ao Estádio do Dragão, que não havia para se realizar a AG, pedindo que fosse reagendada.