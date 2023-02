Imigrante espancado por grupo de jovens em Olhão

Vídeo partilhado nas redes sociais mostra um dos agressores a atear fogo ao cabelo da vítima.

Um homem imigrante foi agredido violentamente durante a noite por um grupo de jovens na baixa de Olhão, no Algarve, no passado dia 25 de janeiro.Foram feitas algumas gravações que mostram o homem a ser atacado, com murros e pontapés, que já se tornaram virais nas redes sociais. A vítima seguia na bicicleta até que foi interpelada pelo grupo e deitada ao chão. Para além das agressões, os jovens ficaram com todo o dinheiro que o homem dispunha no momento.Ao que oconseguiu apurar, os agressores chegaram a usar um pau para bater na vítima que se partiu dada à força utilizada. Nos vídeos, é também possível perceber que um dos atacantes chegou mesmo a atear fogo ao cabelo da vítima.O homem atacado não chegou a apresentar queixa à PSP, mas agora com o conhecimento da situação, a autoridade refere que já abriu um inquérito para encontrar os responsáveis pelo crime.