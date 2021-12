Imprensa brasileira afirma que Jorge Jesus disse "sim" ao Flamengo. Clube já negou qualquer proposta

"É um desejo do Flamengo e afirmo que não fizemos qualquer proposta", reforçou Bruno Spindel, diretor executivo do clube brasileiro.

Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, negou esta quarta-feira que o clube brasileiro tenha feito já qualquer proposta a Jorge Jesus."Esta em busca de um treinador europeu, qualificado. O mister Jorge Jesus é um profissional de 1.º nivel, fez um trabalho maravilhoso, é nosso amigo. É natural que tenhamos o desejo de que seja treinador do Flamengo, ele preenche todos os requisitos", afirmou à CNN."É um desejo do Flamengo e afirmo que não fizemos qualquer proposta".Em atualização