Incendiário detido em flagrante a atear fogos em Castelo de Paiva

Incêndio provocado foi rapidamente extinto pelas autoridades.

Um homem, com cerca de 30 anos, foi detido, esta madrugada de sábado, pela GNR, em Castelo Paiva, pela suspeita de ter ateado o fogo a dois contentores de lixo e três fogos florestais.O alerta foi dado, para os bombeiros de Castelo de Paiva, por um padeiro quando se apercebeu do suspeito a atear as chamas.A corporação avisou a GNR e o homem foi detido.Os cinco focos de incêndio, todos na freguesia de Sobrado, foram resolvidos pelos bombeiros de Castelo de Paiva.O suspeito, que mora em S.Martinho, também em Castelo de Paiva, foi levado para o posto da GNR e mais tarde entregue à Polícia Judiciária.