Incêndio deflagra em posto de combustível em Gaia

Um incêndio destruiu as torres de informações dos preços de combustível, esta noite de domingo, do posto de combustível da BP, em S. Félix da Marinha, em Gaia.Ao que oconseguiu apurar, não houve feridos na sequência do incidente.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros da Aguda, para um incêndio na Avenida da Liberdade, em S. Félix da Marinha.Os Bombeiros Sapadores de Gaia, da Aguda e GNR de Arcozelo estiveram no local.