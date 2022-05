Incêndio consome andar de prédio em Chelas

Um incêndio deflagrou no sétimo andar de uma habitação na tarde desta quinta-feira em em Chelas.

O incêndio terá sido provocado por um curto circuito dentro de um quarto, o que levou ao arrasto das chamas para o resto da habitação.

Os bombeiros sapadores estão no local a combater as chamas com seis viaturas.Uma das pessoas que habitava a casa diz que saiu apenas com a roupa que tem no corpo , perdendo tudo que tinha. Esta pediu ajuda à Segurança Social mas ainda não obteve resposta.Em atualização