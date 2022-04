Incêndio consome autocarro na estrada dos Cabos d’Avila, em Alfragide

Estrada está condicionada.

Um autocarro de passageiros incendiou-se, pelas 11h00 desta terça-feira, em plena estrada dos Cabos d’Avila, em Alfragide, Amadora. O incidente não provocou feridos. No local estão os bombeiros da Amadora.

De acordo com fonte policial, o motor terá sobreaquecido. No autocarro da empresa Vimeca seguiam vários passageiros e o mototrista, que saíram em segurança ao sentir um forte ruído proveniente do motor. O motorista ainda conseguiu parar o autocarro na paragem.





As chamas causaram a destruição total do veículo e danos na paragem.

A estrada encontra-se condicionada.