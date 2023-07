Incêndio consome casa no Centro Histórico de Guimarães. Sete pessoas ficaram desalojadas

Causas do fogo estão ainda por apurar.

Sete pessoas, entre elas, um bebé de dez meses, ficaram desalojadas, após um incêndio num prédio de quatro andares, no Centro Histórico de Guimarães. O fogo já foi dominado.Os danos mais significativos registaram-se no terceiro e quarto andares, onde viviam as sete pessoas - numa das casas, quatro homens e na outra um casal, com um bebé.As casas não apresentam condições de habitabilidade. Nos próximos dias deverá ser efetuada uma avaliação concreta para se perceber se as pessoas podem regressar às habitações.Ao que oapurou não há registo de feridos.O alerta foi dado às 17h07. No combate às chamas estiveram os Bombeiros de Guimarães, com 35 operacionais e apoiados por 11 viaturas. Para além dos bombeiros estiveram também elementos da Proteção Civil.As causas do fogo estão ainda por apurar.