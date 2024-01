Bombeiros combateram as chamas e não há registo de feridos.

Um incêndio deflagrou na chaminé de uma churrasqueira no Largo do Mercado, em Queluz, este sábado.Não há registo de feridos. No local estiveram os bombeiros de Queluz com 18 operacionais, apoiados por quatro viaturas.O alerta foi dado às 10h16. No local esteve ainda a Polícia de Segurança Pública e a Proteção Civil.