Incêndio consome fábrica de frigoríficos em Vila do Conde

Chamas estão a ser combatidas por bombeiros de várias corporações do distrito do Porto.

Um incêndio que deflagrou numa fábrica de frigoríficos em Vila do Conde, no Porto, encontra-se em fase de rescaldo. De acordo com a página da proteção civil, no local mantêm-se 40 operacionais, auxiliados por 12 viaturas.O alerta foi dado às 13h00, para um incêndio industrial.Até ao momento, não há registos de feridos.Em atualização