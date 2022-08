Incêndio consome quatro armazéns industriais no Sobralinho

Fogo está a mobilizar cerca de 100 bombeiros, apoiados por 30 viaturas.

Um grande incêndio em quatro armazéns industriais no Sobralinho, Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, está a mobilizar uma centena de bombeiros, apoiados por 30 viaturas.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, as chamas estão ativas e prevê-se que o combate venha a ser reforçado com mais meios.

Os armazéns pertencem à empresa Megaclean e no local são guardados produtos de limpeza profissionais.

A Estrada Nacional 10 está cortada nos dois sentidos para auxiliar os meios de combate ao incêndio.

No local estão corporações de bombeiros da Grande Lisboa e a PSP.