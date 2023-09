Incêndio consome quinta de eventos em Vila Nova de Famalicão. Veja as imagens

Foram acionados os bombeiros de Famalicão, Famalicenses e da Trofa.

Foi dado como extinto às 18h o fogo que deflagrou na tarde desta sexta-feira na "Quinta d'Alegria- Bosque encantado’, uma quinta de eventos em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.Segundo o Comandante dos Bombeiros de Famalicão, o fogo destruiu o salão de festas onde se realizam os eventos. Os operacionais conseguiram evitar que as chamas chegassem à cozinha e à zona do armazém.Os eventos que se iam realizar esta sexta-feira e no fim-de-semana vão decorrer na ‘Rauliana’, uma outra quinta também em Ribeirão.No local estavam, às 17h21, 41 bombeiros, apoiados por 15 viaturas. Foram acionados os bombeiros de Famalicão, Famalicenses e da Trofa.