Incêndio consome restaurante nas docas de Lisboa

O restaurante Kubo, nas docas de Lisboa, foi consumido pelas chamas na manhã desta sexta-feira. O alerta para um incêndio de grandes dimensões foi dado às 7h00.O estabelecimento fica localizado em frente à discoteca K Urban Beach. Na altura que o incêndio deflagrou não estava ninguém no interior, não havendo, por isso, feridos a registar.No local estão 50 operacionais apoiados por 14 viaturas do Regimento Sapadores de Bombeiros.Realizam-se agora os trabalhos de rescaldo. As causas da ocorrência permanecem por apurar.A PSP e a GNR também se encontram no local.