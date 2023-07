Incêndio consome zona de mato no Cadaval. 174 bombeiros combateram as chamas

Local e as condições atmosféricas adversas estão a limitar o trabalho dos operacionais.

Mais de 170 operacionais e nove meios aéreos estão a combater um incêndio na Serra de Montejunto, nos concelhos do Cadaval e Alenquer, no distrito de Lisboa, informou o comandante regional do Oeste.

O incêndio deflagrou pelas 14h10 numa zona de mato e eucaliptal na localidade do Cercal, no concelho do Cadaval. "Preocupa-nos um dos flancos do incêndio, sobretudo devido ao vento, mas com a intervenção dos meios aéreos e o trabalhos de consolidação dos bombeiros no terrenos esperamos ter o fogo controlado", explicou ao CM Carlos Silva, comandante do Sub-Comando de Operações de Socorro do Oeste, adiantando que não há casas nem estradas ameaçadas.





O incêndio foi dominado pelas 20h45, ao fim de quase sete horas de combate, e entrou na fase de rescaldo, disse fonte do Sub-Comando de Operações de Socorro do Oeste.

A mesma fonte afirmou que, pelas 20h45, o fogo foi dado como dominado, mobilizando 174 bombeiros e 61 veículos nas operações de rescaldo pelas 21h40.

O incêndio consumiu cerca de 40 hectares de mato e eucalipto na Serra do Montejunto, no concelho do Cadaval, no distrito de Lisboa.