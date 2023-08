Incêndio de Castelo Branco e Proença-a-Nova faz 11 feridos. Estão mais de mil bombeiros no local

Seis dos feridos necessitaram de tratamento hospitalar. Destes, quatro eram bombeiros, um militar da GNR e um civil.

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Castelo Branco e que afeta também o concelho vizinho de Proença-a-Nova está sem frentes ativas, mas com pontos quentes, afirmaram autarcas, notando que os trabalhos evoluem de forma favorável. Segundo a página da Proteção Civil, às 11h40, 1.121 operacionais, apoiados por 389 veículos e dois meios aéreos, combatiam este incêndio.Segundo o Comandante da Proteção Civil José Guilherme, o fogo tem atualmente uma extensão de 60 quilómetros, e afeta várias aldeias e povoações, o que dificulta o combate às chamas.O comandante acrescenta que até ao momento há 11 feridos ligeiros a registar, sendo que cinco bombeiros foram assistidos no local. Seis dos feridos necessitaram de tratamento hospitalar. Destes, quatro eram bombeiros, um militar da GNR e um civil.

"Temos dois pontos quentes, mas que estão circunscritos", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues. Segundo o autarca, "os trabalhos evoluem favoravelmente", estando a proceder-se, na maioria do perímetro, a trabalho de consolidação e rescaldo. Leopoldo Rodrigues disse que as próximas horas serão fundamentais para controlar o incêndio, antes de as condições meteorológicas se agravarem.

Também no concelho vizinho de Proença-a-Nova não há qualquer frente ativa, mas "três pontos quentes que ainda suscitam apreensão", afirmou à Lusa o presidente da Câmara, João Lobo. "Temos o perímetro todo reconhecido, já tivemos um reacendimento ou outro, mas hoje é o dia D. É o dia em que temos de conseguir consolidar o perímetro do incêndio e controlar os reacendimentos. Se conseguirmos fazer isso, teremos o incêndio em estado de resolução ao final do dia", salientou.

Apesar de alguma esperança, o autarca notou que será um dia "muito exigente", registando-se já 32ºC, às 10:00, em Proença-a-Nova."A situação está muito melhor do que no sábado. As ações de combate durante a noite, com a baixa de temperatura, permitiu-nos ter agora uma situação mais favorável", realçou João Lobo.